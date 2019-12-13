Накануне в округе был похищен планшет, изъято полграмма наркотика и фиктивно зарегистрировано пять мигрантов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-13T09:48:37+03:00

Во всех случаях возбуждены уголовные дела

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За минувший день в Югре произошло 44 преступления. Из них уже раскрыто 35. Выявлено 3313 правонарушений.

В окружной столице ранее судимый житель похитил планшет из квартиры на улице Рознина. Ущерб – десять тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске у мужчины при досмотре обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик массой 0,41 грамма. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под обязательством о явке.

Пресс-служба УМВД по ХМАО также сообщает, что полиция Октябрьского района задержала женщину, которая осуществила фиктивную регистрацию пяти мигрантов. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU