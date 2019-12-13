2019-12-13T09:48:37+03:00
Происшествия

Накануне в округе был похищен планшет, изъято полграмма наркотика и фиктивно зарегистрировано пять мигрантов

Во всех случаях возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
Поделиться:
Накануне в округеНакануне в округеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувший день в Югре произошло 44 преступления. Из них уже раскрыто 35. Выявлено 3313 правонарушений.

В окружной столице ранее судимый житель похитил планшет из квартиры на улице Рознина. Ущерб – десять тысяч рублей. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске у мужчины при досмотре обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотик массой 0,41 грамма. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под обязательством о явке.

Пресс-служба УМВД по ХМАО также сообщает, что полиция Октябрьского района задержала женщину, которая осуществила фиктивную регистрацию пяти мигрантов. Возбуждено уголовное дело.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмиклассница-вартовчанка покорила Эверест и установила там флаг города
Опубликована новогодняя программа для жителей Сургутского района
Вместо новогоднего платья жительница Белоярского района получила пакеты с песком
На автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» столкнулись два «ВАЗа»
Нижневартовск пополняют новыми автобусными остановками
В Сургутском районе состоится III форум гражданских инициатив
Двое вартовчан задержаны по подозрению в распространении крупной партии наркотиков
«Сказка каждому ребенку» наступила в поликлинике Нягани
Накануне в округе был похищен планшет, изъято полграмма наркотика и фиктивно зарегистрировано пять мигрантов
Коммунальщики Нижневартовска перешли на круглосуточной режим работы
Благодаря «IT-стойбищам» коренные народы ХМАО тоже онлайн
Кондинский район и Урай соединят автодорогой
За минувший день в ХМАО значительно сократилось число мошенничеств с кредитками
В «Стране чудес» в Ханты-Мансийске выявили кишечную инфекцию
Молодежный парламент Югры отпраздновал свой юбилей
Прокуратура Когалыма заблокировала сайты с межрасовой ненавистью
За год в регионе угнали почти две сотни автомобилей
Презентованы три варианта будущего сургутского научно - технологического центра
В Югре пройдет церемония закрытия года театра
В Сургуте выбрали лучшие идеи благоустройства экопарка «За Саймой»
По главным улицам Мегиона проедут Дед Мороз и Снегурочка
Погода в Югре 13 декабря: холодает
В окружном правительстве сняли большую часть жилищных проблем молодых семей Югры
Югорчанка взяла серебро чемпионата России по паратхэквондо
Подведены итоги регионального этапа международного конкурса «Уроки Победы»
За 9 месяцев 2019 года 20 крупнейших брокеров смогли заработать более 12,67 млрд рублей
Полиция Югорска выявила жителя, нелегально прописавшего мигранта
Сооружение ледового городка Нижневартовска почти завершено