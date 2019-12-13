Коммунальщики Нижневартовска перешли на круглосуточной режим работы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-13T09:34:22+03:00

В декабре выпало уже 17,3 мм осадков при месячной норме – 32 мм.

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В Нижневартовске ведется уборка городских улиц от снега с круглосуточно, продлен график работы ЖЭУ до 20 часов.

Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, в период снегопада основная задача – максимально вывезти осадки из микрорайонов. Управляющие компании тоже приступили к работе. Они очищают дворы и внутриквартальные проезды.

По данным администрации Нижневартовска, задействована вся техника: в первой половине дня снег убирали на улицах Лопарева, Ленина, Нефтяников.

За минувшие двое суток на снежный полигон направлено 950 груженых КАМАЗов. В декабре выпало 17,3 мм осадков (при месячной норме – 32 мм).

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ИСТОЧНИК KP.RU