Коммунальщики Нижневартовска перешли на круглосуточной режим работы
В Нижневартовске ведется уборка городских улиц от снега с круглосуточно, продлен график работы ЖЭУ до 20 часов.
Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, в период снегопада основная задача – максимально вывезти осадки из микрорайонов. Управляющие компании тоже приступили к работе. Они очищают дворы и внутриквартальные проезды.
По данным администрации Нижневартовска, задействована вся техника: в первой половине дня снег убирали на улицах Лопарева, Ленина, Нефтяников.
За минувшие двое суток на снежный полигон направлено 950 груженых КАМАЗов. В декабре выпало 17,3 мм осадков (при месячной норме – 32 мм).
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU