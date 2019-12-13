Благодаря «IT-стойбищам» коренные народы ХМАО тоже онлайн

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-13T09:24:45+03:00

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Первый замдиректора департамента цифрового развития региона Юрий Торгашин на заседании правительства рассказал о проекте «IT-стойбище»: этот проект обеспечивает коренные народы севера доступом в интернет.

- В 2019 году участниками проекта стали 1450 человек проживающих на 55 территориях традиционного природопользования, Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов, - сказал Торгашин.

В 2020 году дополнительно планируется установить точки доступа еще на 13 объектах автономного округа.

- Возможность доступа к интернету получат в общей сложности порядка 2000 человек, а это 43,7% коренного малочисленного народа севера, ведущего традиционный образ жизни на стойбищах, - подчеркнул замдиректора департамента цифрового развития.

Югра – первая территория России, где возможен доступ к широкополосному интернету жителям, ведущих кочевой образ жизни. Правительство ХМАО добавляет, что проект «IT-стойбище» был представлен на крупнейших международных форумах. Им заинтересовались как северные регионы России, так и другие страны - Норвегия, Бразилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU