Кондинский район и Урай соединят автодорогой
Автомобильную дорогу от посёлка Половинка Кондинского района до города Урая достроят в 2020 году. Об этом сообщила «ЮграPRO» со ссылкой на замдиректора департамента дорожного хозяйства округа Андрея Новикова.
- В программу строительство этой дороги поставили, и финансирование предусмотрели, дорогу построят, но были проблему с кадастровыми делами, которые приходилось устранять. Это межмуниципальная дорога и мы делаем проектирование. Деньги на строительство этой дороги выделены из бюджета автономного округа», — рассказал Новиков.
Автодорога меду двумя муниципалитетами Кондинским районом и городом Ураем строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU