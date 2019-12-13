СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-13T08:59:39+03:00

За минувший день в ХМАО значительно сократилось число мошенничеств с кредитками Фото: pixabay.com

Аферисты украли менее 50 тысяч рублей

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Накануне в Югре совершено пять фактов мошенничества и краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам 47 500 рублей. Как и ранее, среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

Например, жительницы Радужного и Нефтеюганска перевели в общей сложности более 24 тысяч рублей неизвестным. Аферисты работали по старой обкатанной схеме: взломали аккаунты в соцсетях знакомых потерпевших и просили у них деньги взаймы.

Более экзотический случай произошел в Нижневартовском районе. Там 18-летний житель перевел злоумышленникам 16 тысяч рублей, когда хотел продать игровой аккаунт «World of Tanks» через сайт «NBGR».

Пресс-служба УМВД по ХМАО добавляет, что полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU