СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-13T08:46:05+03:00

В «Стране чудес» в Ханты-Мансийске выявили кишечную инфекцию. Фото СУ СК ХМАО.

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Следственным комитетом ХМАО организована проверка по сообщению из СМИ о том, что у более чем 60 воспитанников детского сада «Страна чудес» в Ханты-Мансийске выявлена острая кишечная инфекция. Отмечается, что трое детей находятся на лечении в стационаре.

Точные причины массового заболевания в детском саду станут ясны после окончания проверочных мероприятий Роспотребнадзором и Следственным комитетом.

Виновным грозит уголовная ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». СУ СК ХМАО сообщает, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU