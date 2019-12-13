В «Стране чудес» в Ханты-Мансийске выявили кишечную инфекцию
Следственным комитетом ХМАО организована проверка по сообщению из СМИ о том, что у более чем 60 воспитанников детского сада «Страна чудес» в Ханты-Мансийске выявлена острая кишечная инфекция. Отмечается, что трое детей находятся на лечении в стационаре.
Точные причины массового заболевания в детском саду станут ясны после окончания проверочных мероприятий Роспотребнадзором и Следственным комитетом.
Виновным грозит уголовная ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». СУ СК ХМАО сообщает, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU