Молодежный парламент Югры отпраздновал свой юбилей

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-13T08:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила молодежную палату при думе округа с15-летием со дня образования.

- За 15 лет содержательной работы молодежные парламентарии стали реальными помощниками окружной думы и генераторами идей, многие из которых воплотились в используемые документы, законы автономного округа, - отметила Комарова.

Напомним, среди проектов парламента: «Доходные дома», ограничение безрецептурного отпуска препаратов, кибердружины. оптимизация функций портала «Госуслуги», международная медиаэкспедиция молодежного парламента «Победа – одна на всех».

Правительство ХМАО добавляет, что более 50% членов молодежного парламента за 15 лет были приняты на муниципальную или госслужбу.

В завершение мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между палатами Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU