Прокуратура Когалыма заблокировала сайты с межрасовой ненавистью

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-13T08:26:38+03:00

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В ходе мониторинга интернета прокуратура Когалыма обнаружила три сайта с запрещенным к распространению в России контентом: изображения, призывающие к межрасовой ненависти, национальной и религиозной розни.

Прокуратура ХМАО напоминает, что статьей 282 УК РФ установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Суд рассмотрел требования прокурора по блокировке сайтов. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU