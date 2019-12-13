СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-13T08:17:22+03:00

За год в регионе угнали почти две сотни автомобилей Фото: pixabay.com

Особенно часто угоняют «ВАЗ»

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С начала года на территории ХМАО угнали 182 транспортных средства. Зачастую угоняют автомобили «ВАЗ» из-за простоты вскрытия этого авто.

Большинство угонов совершено с улиц и дворов – 147. В ночное время – 79. Важно отметить, что в 54 случаях преступники были пьяны.

Совершениям преступлений помогает и халатное отношения к своему автомобилю: зимой, водители, прогревая автомобиль, оставляют ключи в замке зажигания.

Полиция напоминает, что минимальной мерой ответственности за угон без цели хищения является штраф, максимальной – лишение свободы до 20 лет. В случае совершения автоугона незамедлительно обращайтесь в полицию, чем меньше времени прошло, тем выше вероятность задержания по горячим следам.

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ИСТОЧНИК KP.RU