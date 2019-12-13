Презентованы три варианта будущего сургутского научно - технологического центра

СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-13T07:57:51+03:00

У каждого есть возможность проголосовать за понравившийся вариант

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В Сургуте состоялась презентация предварительных концепций научно-технологического центра. Центр планируют построить за 12 лет в пойме Оби, за Ледовым дворцом спорта. Центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в ХМАО, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.

- Ожидаем, что центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в регионе, дав им возможность реализовать свои научные проекты. А научные и лабораторные исследования позволят создать условия для развития новых продуктов и новых производств. Это, безусловно, окажет положительное влияние на экономику города и региона. Важно, что проект уже начали реализовывать, решаем вопросы подключения к инженерным сетям. На следующий год мы планируем начать строительство дорог в этом микрорайоне. Уверен, что научно-технологический центр станет эпицентром компетенций! И даст новый импульс развитию научной мысли в Сургуте», – отметил глава города Вадим Шувалов.

Общая стоимость проекта составит более 52 миллиардов рублей. На суд общественности архитекторы представили три проекта центра с применением энергоэффективных технологий, необычными архитектурными решениями.

По данным администрации Сургута, лучший проект будет выбирать специальная комиссия. Дать свою оценку проектам, поделиться мнением или внести предложение каждый желающий может на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU