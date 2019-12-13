2019-12-13T08:18:18+03:00
Общество

В Югре пройдет церемония закрытия года театра

Специальным гостем церемонии станет актер Игорь Петренко
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре пройдет церемония закрытия года театраВ Югре пройдет церемония закрытия года театраФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Торжественная церемония закрытия года театра в ХМАО пройдёт в большом зале «Югра-Классик» 13 декабря в 19:00.

Департамент культуры ХМАО добавляет, что специальный гость церемонии – актер Малого театра Игорь Петренко.

Вместе с концертным оркестром Югры Петренко представит в жанре «сказки с оркестром» произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Актёр выступит в роли рассказчика. Сказка будет сопровождаться песочной анимацией.

Вход на мероприятие свободный.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24