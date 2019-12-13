СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-13T08:18:18+03:00

В Югре пройдет церемония закрытия года театра Фото: pixabay.com

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Торжественная церемония закрытия года театра в ХМАО пройдёт в большом зале «Югра-Классик» 13 декабря в 19:00.

Департамент культуры ХМАО добавляет, что специальный гость церемонии – актер Малого театра Игорь Петренко.

Вместе с концертным оркестром Югры Петренко представит в жанре «сказки с оркестром» произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Актёр выступит в роли рассказчика. Сказка будет сопровождаться песочной анимацией.

Вход на мероприятие свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU