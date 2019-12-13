В Югре пройдет церемония закрытия года театра
Торжественная церемония закрытия года театра в ХМАО пройдёт в большом зале «Югра-Классик» 13 декабря в 19:00.
Департамент культуры ХМАО добавляет, что специальный гость церемонии – актер Малого театра Игорь Петренко.
Вместе с концертным оркестром Югры Петренко представит в жанре «сказки с оркестром» произведение «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Актёр выступит в роли рассказчика. Сказка будет сопровождаться песочной анимацией.
Вход на мероприятие свободный.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU