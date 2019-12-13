2019-12-13T07:23:45+03:00
Общество

В Сургуте выбрали лучшие идеи благоустройства экопарка «За Саймой»

Объект ждут революционные изменения
Руслан Савинов
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В Сургуте выбрали лучшие идеи благоустройства экопарка «За Саймой». Фото администрации Сургута.В Сургуте выбрали лучшие идеи благоустройства экопарка «За Саймой». Фото администрации Сургута.
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В Сургуте подвели итоги конкурса идей по благоустройству «Экопарка «За Саймой». Администрация Сургута отмечает, что он проводился в онлайн - режиме. В обсуждении проекта поучаствовали около 10 тысяч горожан. Были представлены 211 идей, за которые жители Сургута отдали почти 60 тысяч голосов.

- Нам очень важны инициативы горожан по преобразованию общественных территорий. По парку создана рабочая группа, в которую входят представители администрации, думы и общественности. Парк ждет масштабная реконструкция, концепцию которой мы разработаем с учетом мнений и предложений сургутян,– отметил замглавы города Алексей Жердев.

Из 15 лучших предложений, эксперты выбрали семь самых интересных идей. Они будут реализованы в проекте благоустройства парка «За Саймой». Идея о создании в парке отдельных велосипедных дорожек и лыжных трасс набрала наибольшее количество голосов. Автор этой идеи Алексей Третьяков стал обладателем подарочного планшета. Второе место по количеству голосов заняла идея по устройству в парке универсальных пунктов обогрева, на третьем – установка креативных скамеек с подогревом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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