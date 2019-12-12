Югорчанка взяла серебро чемпионата России по паратхэквондо

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-12T15:48:52+03:00

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Спортсменка Югры Айшат Рамазанова завоевала второе место на чемпионате России по тхэквондо в Нальчике. Чемпионат проводился среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал сотню спортсменов из девятнадцати регионов страны.

Югорчанка продемонстрировала силу и боевой дух в разделе «керуги» (спарринг), уступив пальму первенства лишь спортсменке из Москвы.

Центр адаптивного спорта Югры отмечает, что Айшат выступает в классе К44 и весовой категории до 58 кг. Сейчас она занимает пятую строчку мирового рейтинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU