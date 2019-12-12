2019-12-12T15:21:45+03:00
Общество

Подведены итоги регионального этапа международного конкурса «Уроки Победы»

В нем приняли участие 252 педагога
Руслан Савинов
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Подведены итоги регионального этапа международного конкурса «Уроки Победы»Подведены итоги регионального этапа международного конкурса «Уроки Победы»Фото: pixabay.com
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Педагоги школ Югры приняли участие в региональном этапе международного конкурса методических разработок «Уроки Победы». Он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и направлен на разработку новых методов патриотического воспитания школьников.

В конкурсе приняли участие 252 педагога из 102 образовательных организаций ХМАО. Всего десять номинаций, среди которых – «Лучший урок истории», «Лучший урок литературы», «Лучший музыкальный урок», «Лучший урок иностранного языка».

Информация о победителях и призерах регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году.

Победителем в номинации «Лучший социальный школьный проект» стала Пуртова Людмила Геннадьевна. С остальным списком победителей можно ознакомиться на сайте правительства ХМАО.

Итоги международного этапа конкурса будут подведены в конце марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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