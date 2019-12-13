По главным улицам Мегиона проедут Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-13T06:36:51+03:00

Новый год в Мегионе стартует уже сегодня

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Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей с наступающим Новым годом и проедут по главным улицам на красочно оформленном автомобиле сегодня, 13 декабря. Они сделают остановки возле всех школ города.

Администрация Мегиона отмечает, что подготовительные мероприятия города к празднику завершаются. На главной городской площади возводится ледовый городок, его открытие состоится 22 декабря в 14:00. С каждым днем становится все больше иллюминации на зданиях города, появляются световые композиции, которые создают неповторимую атмосферу ожидания праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU