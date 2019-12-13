2019-12-13T06:36:51+03:00
Общество

По главным улицам Мегиона проедут Дед Мороз и Снегурочка

Новый год в Мегионе стартует уже сегодня
Руслан Савинов
Поделиться:
По главным улицам Мегиона проедут Дед Мороз и Снегурочка. Фото администрации Мегиона.По главным улицам Мегиона проедут Дед Мороз и Снегурочка. Фото администрации Мегиона.
Изменить размер текста:

Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей с наступающим Новым годом и проедут по главным улицам на красочно оформленном автомобиле сегодня, 13 декабря. Они сделают остановки возле всех школ города.

Администрация Мегиона отмечает, что подготовительные мероприятия города к празднику завершаются. На главной городской площади возводится ледовый городок, его открытие состоится 22 декабря в 14:00. С каждым днем становится все больше иллюминации на зданиях города, появляются световые композиции, которые создают неповторимую атмосферу ожидания праздника.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24