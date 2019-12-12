Полиция Югорска выявила жителя, нелегально прописавшего мигранта

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-12T14:31:18+03:00

Теперь ему грозит приличный тюремный срок

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Житель Югорска ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности совершил фиктивную регистрацию мигранта.

По информации УМВД ХМАО, возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России».

Нарушитель миграционного законодательства при допросе признал вину. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU