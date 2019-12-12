Сооружение ледового городка Нижневартовска почти завершено

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-12T14:23:24+03:00

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Нижневартовск продолжает подготовку к предстоящим новогодним праздникам. На площади Нефтяников идет возведение ледового городка. По уверениям строителей, теплая погода не повлияет на работы.

- Работы ведутся по графику, теплая погода не влияет на них, - сообщил главный инженер управления благоустройству города Владимир Хвостанцев.

Главной темой новогоднего украшения центральной площади Нижневартовска стала «Снежная королева» Андерсена. Ледяные фигуры обретут формы героев произведения: «Снежная королева и Кай», «Медведи на льдине», «Сталактиты», «Герда», «Олень», «Мишка», «Кай», «Трон» и «Зеркало». Вместо катка появится лабиринт из льда и горки

Администрации Нижневартовска добавляет, что открытие городка состоится 22 декабря. Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU