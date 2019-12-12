2019-12-12T14:10:06+03:00
Общество

Октябрьский район нашел творческое решение проблемы безработицы

Почти тысяча местных трудоустроены на общественные работы
Руслан Савинов
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Октябрьский район нашел творческое решение проблемы безработицы. Фото администрации района.Октябрьский район нашел творческое решение проблемы безработицы. Фото администрации района.
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На сегодняшний день Октябрьский район занимает лидирующие позиции в округе по организации общественных работ. Растет число предложений от работодателей, заметно увеличивается и количество желающих поработать и заработать.

– Есть граждане, у которых при упоминании слов «общественные работы» сразу же возникает отрицательная реакция и желание отказаться от такого рода деятельности. Для безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, которые оказались в трудной жизненной ситуации, общественные работы – это временное решение проблемы занятости, – рассказала главы сельского поселения Шеркалы Людмилы Мироненко.

Граждане, занятые на общественных работах, давно стали подспорьем для глав поселений в благоустройстве населенных пунктов: уборка территорий в летний период от мусора, покос травы, высадка саженцев, покраска, в зимний период чистка пешеходных зон от снега и многое другое.

Администрация Советского района сообщает, что хорошо зарекомендовавшие себя в общественных работах, трудоустраиваются на постоянное рабочее место. В 2019 году 738 жителей Октябрьского района были трудоустроены на общественные или временные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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