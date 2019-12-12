Должница-матершинница из Югорска арестована на четверо суток
Жительницу Югорска доставили в здание суда для рассмотрения уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти».
На суде она была пьяна: вела себя вызывающе, материлась и кричала. На призывы судебного пристава успокоиться она не реагировала. Таким образом, своими действиями должница получила наказание в виде ареста на четверо суток. Свои долги она пока еще не погасила.
УФССП по ХМАО напоминает, что по закону установлены определенные нормы поведения в здании судов и участков мировых судей.
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ИСТОЧНИК KP.RU