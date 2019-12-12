Начал работу совет отцов Нягани
Совет отцов Нягани стал новым общественным объединением города по формированию и укреплению семейных ценностей у юных жителей.
При уполномоченном по правам ребенка в Югре он объединил активных мужчин, которые на общественных началах занимаются решением важных социальных вопросов по защите семейных ценностей. Также на совет возложено усиление роли отца в семье и обществе, укрепление института семьи через проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения.
Администрация Нягани подчеркивает, что в совет вошли 20 человек. Няганские папы объединились, чтобы обменяться положительным опытом в воспитании детей, найти способы взаимодействия с детьми, повысить статус отца в глазах общества.
- Есть такое ошибочное мнение, когда считают, что мужик должен сидеть на печи и раздавать своей супруге команды. Это не так, - отмечает представитель совета отцов Борис Пономарев.
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ИСТОЧНИК KP.RU