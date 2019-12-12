2019-12-12T13:12:46+03:00
Здоровье

Югорчане, страдающие редкими заболеваниями, получат господдержку

В список поддержки включили еще два недуга
Руслан Савинов
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Югорчане, страдающие редкими заболеваниями, получат господдержкуЮгорчане, страдающие редкими заболеваниями, получат господдержкуФото: pixabay.com
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Уже более 10 лет существует федеральная программа «7 высокозатратных нозологий». В прошлом году она была расширена до программы «12 высокозатратных нозологий» (12ВЗН). В ближайшее время в список пополнится ещё двумя заболеваниями: апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Страдающие этими редкими недугами будут получать дорогие лекарства за счёт федерального бюджета. Об этом сообщил депутат окружной думы координатор проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов.

- В Югре насчитывается 1962 человека, включая 202 ребёнка, для лечения которых необходимы дорогие лекарства, включённые в госпрограмму «12ВЗН». На сегодняшний день пациенты данной категории уже получили лекарственных препаратов на сумму свыше 432 млн. рублей. В данную сумму также входят финансовые средства, направляемые региональным бюджетом, – 11,8 млн. рублей, - отметили в Департаменте здравоохранения Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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