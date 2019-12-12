СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-12T13:41:05+03:00

Жителям Ханты-Мансийска напомнили, где можно и нельзя запускать новогодний салют Фото: pixabay.com

Категорически нельзя это делать рядом с жилыми домами

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Список специализированных и безопасных площадок для запуска в окружной столице не менялся уже несколько лет. Об этом заявили в администрации Ханты-Мансийска.

В перечень входят автостоянки напротив Гостиного двора на ул. Энгельса, в районе археопарка по ул. Объездной, в районе Экспоцентра на ул. Студенческой, в районе Храмового комплекса на ул. Гагарина, 15, в районе гостиницы Олимпийская на ул. Энгельса, 45. Также площадка в районе Стелы первооткрывателей, в районе музея геологии, на ул. Чехова, 9, возле фонтана школы на ул. Пискунова. Кроме того, набережная реки Иртыш в районе речного вокзала, зона отдыха в районе карьера .

Спасатели предупреждают, что в идеальном случае для запуска фейерверка подойдет большая открытая площадка - двор, сквер или поляна, свободная от деревьев, транспорта и построек. Использовать петарды и салюты рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается. Нельзя также запускать фейерверки с крыш зданий, из окон и балконов.

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ИСТОЧНИК KP.RU