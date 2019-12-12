В Березовском районе новый прокурор

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-12T12:52:42+03:00

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Приказом генпрокурора России Романов Владислав Леонидович назначен на должность прокурора Березовского района.

В 2001 году Романов окончил обучение в Тюменском юридическом институте МВД РФ. С сентября этого де года года по март 2006 он проходил службу в органах внутренних дел.

В апреле 2006 года Владислав Леонидович принят на службу в прокуратуру Сургутского района. Там он замещал должности следователя и старшего следователя.

Впоследствии работал в должностях прокурора отдела по надзору прокуратуры автономного округа и заместителя прокурора Мегиона. С октября 2013 года Романов занимал должность заместителя прокурора Сургутского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU