В Березовском районе новый прокурор
Приказом генпрокурора России Романов Владислав Леонидович назначен на должность прокурора Березовского района.
В 2001 году Романов окончил обучение в Тюменском юридическом институте МВД РФ. С сентября этого де года года по март 2006 он проходил службу в органах внутренних дел.
В апреле 2006 года Владислав Леонидович принят на службу в прокуратуру Сургутского района. Там он замещал должности следователя и старшего следователя.
Впоследствии работал в должностях прокурора отдела по надзору прокуратуры автономного округа и заместителя прокурора Мегиона. С октября 2013 года Романов занимал должность заместителя прокурора Сургутского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU