СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-12T12:46:10+03:00

Эрудиты сыграли в новогодний ЧГК в окружной столице. Фото администрации Ханты-Мансийска.

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Городской зимний турнир по игре «Что? Где? Когда?» завершился в Ханты-Мансийске. Борьбу вели 25 команд в трех зачетах: корпоративном, студенческом и общем. Всего на турнире было разыграно 36 вопросов.

Администрация Ханты-Мансийска сообщает, что в общем зачете 1 место заняла команда «Очень странные дела». В студенческом – команда «Пророк Иннокентий» из Югорского физмат лицея-интерната. В корпоративном зачете победу разделили команды «Шесть пенсов» из Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда и «DreamStream».

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ИСТОЧНИК KP.RU