2019-12-12T12:32:41+03:00
Общество

Коммунальщикам Сургута некуда вывозить снег

Парламентарии города описывают ситуацию словом «катастрофа»
Руслан Савинов
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Коммунальщикам Сургута некуда вывозить снегКоммунальщикам Сургута некуда вывозить снегФото: pixabay.com
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Несколько площадок Сургута для складирования снега вынуждены приостановить свою работу. Из-за нулевой температуры воздуха снег на них не успевает замерзать: грузовики вязнут в снегу. Времени на складирование требуется больше.

- Скажите, как со снегом планируете бороться в текущем году и в следующем году? Потому что совсем катастрофа наблюдается, — поинтересовался депутат сургутской думы Игорь Бруслиновский.

- Сейчас катастрофа наблюдается из-за погодных условий, у нас вчера один из полигонов приостановил свою работу. Чуть-чуть наблюдается коллапс — не потому что мы не можем вывезти, а просто некуда, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сургута Роман Богач.

По информации «Sitv.ru», коммунальщики говорят, что подобные происходят каждый год. После небольшого похолодания, которое ожидается в ближайшие дни, все площадки вновь смогут принимать технику в прежнем режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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