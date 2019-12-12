В Югре договорились сохранить северные льготы с первого дня работы и повысить минимальный размер оплаты труда

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-12T12:18:03+03:00

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В День округа власти и общественники Югры договорились вместе повышать качество жизни жителей округа за счет создания и обеспечения условий для нормальной трудовой деятельности. Стороны подписали трехстороннее соглашение, основная цель которого - согласование интересов работников, работодателей и органов государственной власти по регулированию социально-трудовых и экономических отношений.

Подписи в документе, рассчитанном до 2022 года, поставили губернатор Югры Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков, председатель объединения работодателей Александр Кобанов и председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Югры» Федор Сиваш. Ранее, три года назад, похожее соглашение уже заключалось, но 31 декабря 2019 его срок действия заканчивается.

По словам Натальи Комаровой, новый документ сохранил основные положения из предыдущего соглашения, регулирующие взаимодействие сторон в области социально-трудовых отношений. Но появились и новшества, связанные с поставленными перед округом национальными целями. Теперь сторонам, подписавшим документ предстоит совместно поработать над реализацией некоторых нацпроектов, которые так или иначе касаются социально-трудовых отношений. Это и «Повышение производительности труда и поддержка занятости», и «Демография», и «Экология».

- Это в высокой степени документ, гармонично регулирующий и вопросы экономики, и вопросы социального сопровождения. У меня, как у стороны, подписавшей это соглашение от имени правительства автономного округа, абсолютная уверенность в том, что оно будет реализовано исходя из того, что мы его создавали вместе, и делать будем вместе, - подчеркнула глава Югры.

В свою очередь, Борис Хохряков напомнил, что в в соглашении прописано более двухсот обязательств всех сторон, включая условия работы, охрану труда, получение заработной платы.

- Когда человек понимает, что у него есть работа, прописаны условия получения заработной платы, безопасности труда, отдыха, то, конечно, он работает более продуктивно. Такое соглашение подписывается традиционно. В этот раз мы обозначили, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше федерального норматива с учетом нашего районного коэффициента и северной надбавки. Если в прошлом году это было больше 24 тысяч рублей в месяц, то сейчас это более 26 тысяч рублей. Это средний показатель по округу, - уточнил он.

Работодатели, по словам Александра Кобанова, взяли на себя обязательства сохранить социальные гарантии, которые не предусмотрены федеральным законодательством.

- Федеральным законом отменены льготы для северян, для молодежи, для лиц, проживших на территории Севера пять лет. Им раньше засчитывался стаж с первого дня работы, а теперь эта федеральная норма отменена. Но, благодаря поддержке губернатора, эту норму мы сохранили в предыдущем соглашении, и в новом она прописана, - рассказал председатель окружного объединения работодателей.

Тем временем, Федор Сиваш напомнил, что представляет всех наемных работников Югры, а их - около миллиона человек.

- К тем гарантиям и обязательствам, о которых говорили коллеги, я бы добавил самое главное с нашей точки зрения. С этим соглашением, с изменениями, которые произошли в стране, у нас появилась уникальная возможность вести диалог и с органами власти, и с работодателями по решению текущих вопросов, - отметил он.