Сургутские хирурги спасли девочку, съевшую батарейку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-12T12:16:07+03:00

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В приемное отделение сургутской городской клинической больницы поступила маленькая Света в тяжелейшем состоянии. Ей один год и два месяца, она пробыла в реанимации 25 дней и перенесла около десяти операций. Все по причине попадания инородного тела в пищевод.

- Состояние ребенка было пограничным. Попавшая в организм батарейка уже через два часа дает сильный электрохимический ожог. В нашем случае она пробыла в пищеводе три дня и целому ряду тяжелейших осложнений, в том числе к развитию сепсиса - состояния, которое очень часто приводит к летальным исходам. Сейчас малышку выписали, но до окончательного излечения еще далеко. Это один из самых тяжелых, но показательных случаев (таких бывает два-три за год) - и проглоченный предмет оказался опасным, и обнаружили его не сразу. Всего же с инородными телами желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей к нам ежегодно поступает около 60-70 пациентов. И почти все они – дети, - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Максим Смоленцев

Департамент здравоохранения ХМАО напоминает, что самые опасные среди инородных предметов – это иглы, батарейки и магниты. Они могут оставаться длительное время незамеченными родителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU