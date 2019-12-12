Ханты-Мансийск готовится принять «Кубок Содружества»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-12T12:07:55+03:00

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В окружном центре развития теннисного спорта готовятся принять международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества».

«ЮграМегаСпорт» отмечает, что все предыдущие турниры проходили на ринге, а теперь впервые пройдут в октагоне.

В течение двух дней соревнований участники «Кубка Содружества» будут бороться за звание сильнейших спортсменов в десяти весовых категориях, в диапазоне до 52 кг и свыше 120 кг.

Торжественное открытие соревнований 14 декабря, а финальные поединки 15 декабря в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU