Ханты-Мансийск готовится принять «Кубок Содружества»
В окружном центре развития теннисного спорта готовятся принять международный турнир по смешанному боевому единоборству «Кубок Содружества».
«ЮграМегаСпорт» отмечает, что все предыдущие турниры проходили на ринге, а теперь впервые пройдут в октагоне.
В течение двух дней соревнований участники «Кубка Содружества» будут бороться за звание сильнейших спортсменов в десяти весовых категориях, в диапазоне до 52 кг и свыше 120 кг.
Торжественное открытие соревнований 14 декабря, а финальные поединки 15 декабря в 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU