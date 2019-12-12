Житель Нефтеюганска рискует получить два десятка лет за сбыт 63 грамм наркотиков

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-12T11:57:52+03:00

Нефтеюганец рискует получить два десятка лет за сбыт более 60 грамм наркотиков. Фото прокуратуры ХМАО.

Он связался с запрещенными веществами ради быстрой выгоды

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура обвиняет местного жителя по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета в крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, молодой человек с целью быстрого обогащения решил незаконно сбывать в автономном округе наркотики путем их размещения в тайниках-закладках.

В июне 2019 года его задержали и изъяли 65 грамм «синтетики». Уголовное дело направлено в суд. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU