Окружная столица наполнилась елочными базарами

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-12T11:47:51+03:00

Нужно помнить кое-что, чтобы не испортить себе праздничное настроение

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Накануне Нового года одним из самых продаваемых товаров становится рождественская елка. Учитывая особую ценность и уникальность лесных насаждений, расположенных в Ханты-Мансийске и вокруг него, на данных территориях не запроектированы места заготовки новогодних елей, и любая рубка лесных насаждений является незаконной.

В преддверии Нового года в Ханты-Мансийске начали работать елочные базары, на которых горожане могут выбрать себе новогодний символ.

Торговые площадки открылись по адресам ул. Коминтерна, 22, ул. Солнечная, 2, ул. Кооперативная, 36, ул. Пушкина, 3А, ул. Заводская, 11А, ул. Ленина, 36, ул. Чехова, 72, ул. Павлика Морозова,13.

Природнадзор ХМАО напоминает, что незаконная вырубка или приобретение хвойных насаждений влечет за собой как штраф, так и уголовную ответственность

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ИСТОЧНИК KP.RU