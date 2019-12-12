2019-12-12T11:47:51+03:00
Общество

Окружная столица наполнилась елочными базарами

Нужно помнить кое-что, чтобы не испортить себе праздничное настроение
Руслан Савинов
Поделиться:
Окружная столица наполнилась елочными базарами. Фото Природнадзор ХМАО.Окружная столица наполнилась елочными базарами. Фото Природнадзор ХМАО.
Изменить размер текста:

Накануне Нового года одним из самых продаваемых товаров становится рождественская елка. Учитывая особую ценность и уникальность лесных насаждений, расположенных в Ханты-Мансийске и вокруг него, на данных территориях не запроектированы места заготовки новогодних елей, и любая рубка лесных насаждений является незаконной.

В преддверии Нового года в Ханты-Мансийске начали работать елочные базары, на которых горожане могут выбрать себе новогодний символ.

Торговые площадки открылись по адресам ул. Коминтерна, 22, ул. Солнечная, 2, ул. Кооперативная, 36, ул. Пушкина, 3А, ул. Заводская, 11А, ул. Ленина, 36, ул. Чехова, 72, ул. Павлика Морозова,13.

Природнадзор ХМАО напоминает, что незаконная вырубка или приобретение хвойных насаждений влечет за собой как штраф, так и уголовную ответственность

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Березовском районе новый прокурор
Эрудиты сыграли в новогодний ЧГК в окружной столице
Масштаб проблемы с бродячими животными в Югре оценили как глобальный
Коммунальщикам Сургута некуда вывозить снег
В Югре договорились сохранить северные льготы с первого дня работы и повысить минимальный размер оплаты труда
Сургутские хирурги спасли девочку, съевшую батарейку
Ханты-Мансийск готовится принять «Кубок Содружества»
Житель Нефтеюганска рискует получить два десятка лет за сбыт 63 грамм наркотиков
Нефтеюганец пытался спрыгнуть с крыши из-за обид на начальство
Клиентам Альфа-Банка доступна кредитная карта без оплаты комиссии за обслуживание
Укрепление межнациональных отношений в Лянторе проводится с помощью бильярда
Конный спорт Югры получил новый импульс к развитию
В колонии Сургута найден мертвым осужденный
Сильный пол ХМАО стал доверчивее к телефонным аферистам