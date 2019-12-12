Нефтеюганец пытался спрыгнуть с крыши из-за обид на начальство
Накануне в Нефтеюганске произошел инцидент на территории организации «Новомет» на улице Жилая.
По данным сообщества «ВКонтакте» «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», мужчина, сотрудник организации, недовольный отношением руководства к себе, пытался спрыгнуть с крыши. В итоге, мужчина не пошел на этот шаг: его отговорили. Медпомощь не потребовалась.
Нефтеюганская межрайонная прокуратура занялась инцидентом. Там пообещали проверить высказанные работником предприятия претензии. Работодатель пытался взыскать с подчиненного сумму за ущерб, к которому он не имеет отношения.
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Работяга в знак протеста грозится прыгнуть с крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU