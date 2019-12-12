СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-12T11:38:40+03:00

Нефтеюганец пытался спрыгнуть с крыши из-за обид на начальство Фото: pixabay.com

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Накануне в Нефтеюганске произошел инцидент на территории организации «Новомет» на улице Жилая.

По данным сообщества «ВКонтакте» «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», мужчина, сотрудник организации, недовольный отношением руководства к себе, пытался спрыгнуть с крыши. В итоге, мужчина не пошел на этот шаг: его отговорили. Медпомощь не потребовалась.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура занялась инцидентом. Там пообещали проверить высказанные работником предприятия претензии. Работодатель пытался взыскать с подчиненного сумму за ущерб, к которому он не имеет отношения.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/749303" frameborder="0"></iframe> Работяга в знак протеста грозится прыгнуть с крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU