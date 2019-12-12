2019-12-12T11:34:12+03:00
Общество

Клиентам Альфа-Банка доступна кредитная карта без оплаты комиссии за обслуживание

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Клиентам Альфа-Банка доступна кредитная карта без оплаты комиссии за обслуживаниеКлиентам Альфа-Банка доступна кредитная карта без оплаты комиссии за обслуживаниеФото: pixabay.com
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До конца текущего года клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту «100 дней без процентов» без оплаты годового обслуживания. Предложение ограничено и не распространяется на ранее оформленные карты.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич отметил, что в декабре вырастает активность клиентов, так как они традиционно покупают в этот период новогодние подарки. Поэтому кредитная карта станет незаменимым помощником и запасными деньгами для клиентов банка. Волосевич подчеркнул, что банк хочет поздравить с новым годом своих клиентов, и поэтому отменяет комиссию за обслуживание карты. Он выразил уверенность в том, что данное предложение будет пользоваться популярностью.

Карта «100 дней без процентов» является одним из самых популярных продуктов Альфа-Банка. Такие карты уже оформили себе несколько миллионов клиентов банка. Такая карта дает возможность клиентам снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка и его партнеров без комиссии и до 50 тысяч рублей каждый месяц. Кредитный лимит по карте – 500 тысяч рублей. «100 дней без процентов» действует как на снятие наличных, так и на безналичную оплату. Оформление происходит любым удобным способом: через приложение, на сайте Альфа-Банка или в офисе.

Альфа-Банк в текущем году сохраняет свои лидирующие позиции в области кредитных карт и продолжает стабильно расширять долю своего рынка. На сегодняшний день она равняется 10,18%. Кредитно-карточный портфель компании за период с января по сентябрь увеличился на 41%. Таким образом, Альфа-Банк продемонстрировал самые высокие показатели динамики среди пятерки лучших банков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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