Укрепление межнациональных отношений в Лянторе проводится с помощью бильярда

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-12T11:18:00+03:00

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В Лянторе прошел межнациональный командный турнир среди общественных организаций Сургутского района по бильярду под девизом: «Сила Сургутского района - в дружбе народов».

В соревнованиях приняли участие десять команд: общество русской культуры «Россы Югры», автономия татар, азербайджанский культурный центр «Одлардияры», чеченский «Вайнах», украинский центр «Водограй», общество дагестанский культуры «Дагестанская диаспора», организация осетинской культуры, узбекский центр, организация чувашей Сургутского района «Судьба», таджикский центр «Вахдат».

- Межнациональный турнир мы проводили впервые, хотя сама по себе федерация бильярдного спорта существует уже год. К состязаниям в этот раз присоединились десять команд – каждая олицетворяла свою организацию. Все команды принесли по одному национальному блюду, так что после бильярда мы их с удовольствием продегустировали. Планируем сделать турнир ежегодным. Все гости остались очень довольны, - заявляет президент федерации бильярдного спорта в Сургутском районе Арслан Юсупов.

Первое место заняли «Россы Югры», второе - «Водограй», а на третьей позиции расположились «Вайнах» и общественная организация осетинской культуры.

«Вестник» Сургутского района добавляет, что Сургутский район является одним из самых многонациональных муниципальных образований округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU