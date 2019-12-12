Конный спорт Югры получил новый импульс к развитию
Накануне в Москве губернатор Югры Наталья Комарова и президент федерации конного спорта России Марина Сечина подписали соглашение о сотрудничестве. Оно затрагивает сферы развития и популяризации конного спорта в регионе.
В автономном округе будут реализованы совместные конноспортивные проекты, в том числе мероприятия, включенные в единый календарный план. Кроме того, в Югре запланированы развитие материально-технической базы для занятий конным спортом, разработка механизмов по привлечению предпринимателей к содействию и пропаганда бережного отношения к животным.
Правительство ХМАО отмечает: соглашение подписано на пять лет, после чего будет продлеваться автоматически.
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ИСТОЧНИК KP.RU