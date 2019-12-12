В колонии Сургута найден мертвым осужденный
В сургутском лечебном исправительном учреждении № 17 во вторник, 10 декабря, был обнаружен без признаков жизни осужденный, отбывающий наказание на участке колонии-поселения. Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи констатировали смерть осужденного. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО.
О происшествии в колонии было незамедлительно сообщено в прокуратуру и следственный комитет Югры. По данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в СУ СК РФ по ХМАО. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU