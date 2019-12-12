2019-12-12T10:33:27+03:00
Происшествия

Сильный пол ХМАО стал доверчивее к телефонным аферистам

За сутки мужчины лишились около 270 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Сильный пол ХМАО стал доверчивее к телефонным аферистамСильный пол ХМАО стал доверчивее к телефонным аферистамФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в округе произошло пять фактов мошенничества и краж с банковских карточек. Пострадавшие перевели аферистам более 270 тысяч рублей. На это раз среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

Наибольшей суммы лишился житель Советского района. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мошенник ввел в заблуждение югорчанина, и он сообщил злоумышленнику реквизиты с паролем банковской карты. После этого произошло списание около 180 тысяч рублей.

Вартовец перевел мошенникам 15 тысяч рублей, когда пытался купить на сайте бесплатных объявлений мойку высокого давления.

Пресс-служба УМВД по ХМАО подчеркивает, что полиция возбудила уголовные дела и принимает все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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