СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-12T10:33:27+03:00

Сильный пол ХМАО стал доверчивее к телефонным аферистам Фото: pixabay.com

За сутки мужчины лишились около 270 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в округе произошло пять фактов мошенничества и краж с банковских карточек. Пострадавшие перевели аферистам более 270 тысяч рублей. На это раз среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

Наибольшей суммы лишился житель Советского района. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мошенник ввел в заблуждение югорчанина, и он сообщил злоумышленнику реквизиты с паролем банковской карты. После этого произошло списание около 180 тысяч рублей.

Вартовец перевел мошенникам 15 тысяч рублей, когда пытался купить на сайте бесплатных объявлений мойку высокого давления.

Пресс-служба УМВД по ХМАО подчеркивает, что полиция возбудила уголовные дела и принимает все возможные меры к задержанию подозреваемых.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU