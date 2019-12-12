Югорский парламентарий посетил «Янтарные перчатки»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-12T10:14:33+03:00

Депутат развивает бокс не только в Югре, но и в других регионах

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Депутат окружной думы Руслан Проводников побывал в Калининграде в качестве почетного гостя на XXIV международных соревнованиях по боксу «Янтарные перчатки». Турнир в этот раз принял почти сотню участников из семи стран: России, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы и Белоруссии.

Дума ХМАО напоминает, что Проводников ведет свой проект «Утро с чемпионом», привлекая через соцсети молодежь к участию, регулярно проводя свои коронные утренние пробежки.

- Мне приятно, что и здесь, в Калининграде, тоже есть мои последователи, которые тренируются вместе со мной. А эстафета здорового и позитивного проекта «Утро с чемпионом» была передана всем жителям Калининграда и федерации бокса Калининградской области, – отметил югорский парламентарий во время пробежки по Калининграду.

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ИСТОЧНИК KP.RU