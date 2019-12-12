2019-12-12T10:02:39+03:00
Общество

В Урае пожарные обследуют все деревянные дома

Поводом стала трагедия на пожаре в Чантырье Кондинского района
Руслан Савинов
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В Урае пожарные обследуют все деревянные домаВ Урае пожарные обследуют все деревянные домаФото: pixabay.com
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После трагедии на пожаре в Чантырье Кондинского района, унесшей жизни троих, глава Урая Тимур Закирзянов поручил обследовать весь городской деревянный жилой фонд.

Для этого сформированы четыре бригады. Они посетят каждый дом и проинспектируют условия проживания, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.

- При обследовании деревянного жилья проверяется исправность печей, электро- и газового оборудования, состояние электрощитков и проводки. Если выявляются нарушения, в обязательном порядке информируются жильцы, которые в первую очередь должны быть заинтересованы и предпринять меры для своей безопасности. Члены комиссий проводят жильцам инструктаж по соблюдению необходимых мер, чтобы проживание было безопасным, - сообщает замглавы Урая Игорь Козлов.

По данным администрации Урая, значительная часть деревянных домов уже обследована. Завершить эту работу планируют до 20 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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