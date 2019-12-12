В Урае пожарные обследуют все деревянные дома
После трагедии на пожаре в Чантырье Кондинского района, унесшей жизни троих, глава Урая Тимур Закирзянов поручил обследовать весь городской деревянный жилой фонд.
Для этого сформированы четыре бригады. Они посетят каждый дом и проинспектируют условия проживания, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.
- При обследовании деревянного жилья проверяется исправность печей, электро- и газового оборудования, состояние электрощитков и проводки. Если выявляются нарушения, в обязательном порядке информируются жильцы, которые в первую очередь должны быть заинтересованы и предпринять меры для своей безопасности. Члены комиссий проводят жильцам инструктаж по соблюдению необходимых мер, чтобы проживание было безопасным, - сообщает замглавы Урая Игорь Козлов.
По данным администрации Урая, значительная часть деревянных домов уже обследована. Завершить эту работу планируют до 20 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU