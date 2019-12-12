2019-12-12T09:39:43+03:00
Здоровье

Медики Мегиона используют метод позитивного мышления для продления жизни пациентов

Врачи призывают создать привычку справляться с негативом
Руслан Савинов
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Медики Мегиона используют метод позитивного мышление для продления жизни пациентовМедики Мегиона используют метод позитивного мышление для продления жизни пациентовФото: pixabay.com
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В школах Мегиона на протяжении двух месяцев специалисты психоневрологической больницы имени Святой Елизаветы проводили мероприятия по формированию позитивного мышления. Одной из их целей было создание мотивации к расширению знаний о сознательном оптимизме, закреплению чувства уверенности в своих силах и самооценке.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что позитивное мышление долгожителя характеризуется жизнерадостным мироощущением. В него входит способность воспринимать и распространять только положительные мысли и эмоции. При этом основу данного принципа составляет умение не просто не замечать все отрицательные моменты, а способность на все негативное, смотреть сквозь призму оптимизма. Медики призывают создать привычку мыслить позитивно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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