Медики Мегиона используют метод позитивного мышления для продления жизни пациентов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-12T09:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В школах Мегиона на протяжении двух месяцев специалисты психоневрологической больницы имени Святой Елизаветы проводили мероприятия по формированию позитивного мышления. Одной из их целей было создание мотивации к расширению знаний о сознательном оптимизме, закреплению чувства уверенности в своих силах и самооценке.

Департамент здравоохранения ХМАО отмечает, что позитивное мышление долгожителя характеризуется жизнерадостным мироощущением. В него входит способность воспринимать и распространять только положительные мысли и эмоции. При этом основу данного принципа составляет умение не просто не замечать все отрицательные моменты, а способность на все негативное, смотреть сквозь призму оптимизма. Медики призывают создать привычку мыслить позитивно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU