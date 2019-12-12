«Югра-Экология» объявляет «Елочный сбор» после новогодних праздников

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-12T09:30:07+03:00

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«Югра-Экология» в преддверии новогодних праздников предлагает жителям Югры задуматься об утилизации елки после торжеств.

С десятого десятого января регоператор по обращению с ТКО объявляет акцию «Елочный сбор». Все отслужившие деревья нужно будет отнести на контейнерную площадку. Там их заберут специальные машины и отвезут груз на переработку, а не на полигон. Главная задача югорчан – донести ненужное дерево к ближайшему контейнеру, а не оставить в сугробе возле дома.

- В декабре во многих семьях решают вопрос, какую елку поставить в доме на новогодние праздники: искусственную или настоящую. Если ваш выбор остановился на живой новогодней красавице, «Югра-Экология» напоминает, что потом хвойное дерево нужно правильно утилизировать – отметил руководитель регоператора Максим Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU