2019-12-12T09:20:39+03:00
Происшествия

Накануне в Югре похитили телевизор, угнали автомобиль и изъяли более грамма наркотиков

Возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
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Накануне в Югре похитили телевизор, угнали автомобиль и изъяли более грамма наркотиковНакануне в Югре похитили телевизор, угнали автомобиль и изъяли более грамма наркотиковФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в округе совершено 47 преступлений, раскрыто 36 из них. Выявлено 3001 правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Например, в Мегионе оперативники задержали 26-летнего парня, который похитил телевизор из квартиры женщины на улице Строителей. Сумма ущерба - 8700 рублей.

Госавтоинспекторы Сургута задержали 21-летнего подозреваемого за угон автомобиля, женщины. Любитель скорости под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Югорске полицейские у ранее судимого подозреваемого 1981 года рождения, нашли и изъяли наркотик розового цвета массой более грамма. Фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Во всех трех случаях уже возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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