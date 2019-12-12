2019-12-12T09:10:25+03:00
Общество

За 2019 год в ХМАО провели свыше тысячи процедур ЭКО

В регионе уделяется много внимания молодым семьям
Руслан Савинов
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За 2019 год в ХМАО провели свыше тысячи процедур ЭКОЗа 2019 год в ХМАО провели свыше тысячи процедур ЭКОФото: pixabay.com
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Директор департамента проектного управления округа Данила Голубев отчитался о достигнутых результатах по региональным проектам. Об этом сообщает служба информации портала «Открытый регион – Югра»

- По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за 11 месяцев 2019 года 4695 семьям предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, 54798 семьям предоставлены 86988 выплат, - отметил Голубев.

Также по данным окружного департамента общественных и внешних связей, за год проведено 1287 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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