2019-12-12T08:51:35+03:00
Общество

«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России»

Нижневартовск победил второй раз подряд
Руслан Савинов
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«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России». Фото администрации Нижневартовска.«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России». Фото администрации Нижневартовска.
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Ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» признан победителем всероссийской профессиональной премии «События России». Нижневартовск становится лучшим второй год подряд, итоги подвели в Москве.

Администрация Нижневартовска добавляет, что в этом году 44-й фестиваль проходил с 14 по 16 июня. На праздничных площадках города прошло около ста культурных и спортивных мероприятий. Всего в организации мероприятий были задействованы не меньше тысячи человек. Участие в фестивале приняли десятки тысяч вартовчан и гостей со всех концов России и зарубежья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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