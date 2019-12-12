«Самотлорские ночи» признали победителем премии «События России»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-12T08:51:35+03:00

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Ежегодный фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» признан победителем всероссийской профессиональной премии «События России». Нижневартовск становится лучшим второй год подряд, итоги подвели в Москве.

Администрация Нижневартовска добавляет, что в этом году 44-й фестиваль проходил с 14 по 16 июня. На праздничных площадках города прошло около ста культурных и спортивных мероприятий. Всего в организации мероприятий были задействованы не меньше тысячи человек. Участие в фестивале приняли десятки тысяч вартовчан и гостей со всех концов России и зарубежья.

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ИСТОЧНИК KP.RU