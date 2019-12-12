Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-12T08:41:00+03:00

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В Мегионе в ходе мониторинга интернета заблокированы сайты с информацией о запрещенной экстремистской организации

Также правоохранители ограничили доступ к сайту, содержащему сведения о способах изготовления взрывчатки.

Прокуратура ХМАО напоминает, что статьей 282.2 и 223 УК РФ установлена уголовная ответственность за распространение подобной информации.

Через суд сотрудники добились блокировки данных ресурсов. На данный момент доступ к сайтам ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU