Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки
В Мегионе в ходе мониторинга интернета заблокированы сайты с информацией о запрещенной экстремистской организации
Также правоохранители ограничили доступ к сайту, содержащему сведения о способах изготовления взрывчатки.
Прокуратура ХМАО напоминает, что статьей 282.2 и 223 УК РФ установлена уголовная ответственность за распространение подобной информации.
Через суд сотрудники добились блокировки данных ресурсов. На данный момент доступ к сайтам ограничен.
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ИСТОЧНИК KP.RU