2019-12-12T08:41:00+03:00
Общество

Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки

За подобный контент грозит уголовное наказание
Руслан Савинов
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Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки. Фото прокуратуры ХМАО.Прокуратура Мегиона заблокировала сайты с описанием способов изготовления взрывчатки. Фото прокуратуры ХМАО.
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В Мегионе в ходе мониторинга интернета заблокированы сайты с информацией о запрещенной экстремистской организации

Также правоохранители ограничили доступ к сайту, содержащему сведения о способах изготовления взрывчатки.

Прокуратура ХМАО напоминает, что статьей 282.2 и 223 УК РФ установлена уголовная ответственность за распространение подобной информации.

Через суд сотрудники добились блокировки данных ресурсов. На данный момент доступ к сайтам ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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