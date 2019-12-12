СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-12T08:20:30+03:00

На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ» Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Накануне в Сургутском районе на 71 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в 16:35 произошло столкновение «Сузуки» и «МАЗ». В результате ДТП водитель «Сузуки», под управлением молодого человека 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки в округе случилось семь ДТП, в которых два человека погибли, а семь получили травмы.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны четыре водителя за управление авто нетрезвыми и двое за повторное пьяное вождение. За выезд на полосу встречного движения 18 лихачей привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция округа напоминает: резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости, будьте осторожны.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU