2019-12-12T08:20:30+03:00
Происшествия

На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»

Водитель кроссовера погиб
Руслан Савинов
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На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»Фото: pixabay.com
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Накануне в Сургутском районе на 71 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в 16:35 произошло столкновение «Сузуки» и «МАЗ». В результате ДТП водитель «Сузуки», под управлением молодого человека 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки в округе случилось семь ДТП, в которых два человека погибли, а семь получили травмы.

На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны четыре водителя за управление авто нетрезвыми и двое за повторное пьяное вождение. За выезд на полосу встречного движения 18 лихачей привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция округа напоминает: резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости, будьте осторожны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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