На автодороге «Сургут – Лянтор» столкнулись «Сузуки» и «МАЗ»
Накануне в Сургутском районе на 71 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в 16:35 произошло столкновение «Сузуки» и «МАЗ». В результате ДТП водитель «Сузуки», под управлением молодого человека 1998 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.
Всего за минувшие сутки в округе случилось семь ДТП, в которых два человека погибли, а семь получили травмы.
На территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны четыре водителя за управление авто нетрезвыми и двое за повторное пьяное вождение. За выезд на полосу встречного движения 18 лихачей привлечены к ответственности.
Госавтоинспекция округа напоминает: резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости, будьте осторожны.
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ИСТОЧНИК KP.RU