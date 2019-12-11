2019-12-11T15:55:43+03:00
Происшествия

Вартовец зарезал родную сестру с целью изгнания из бесов

Всему виной наркотики
Руслан Савинов
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Вартовец зарезал родную сестру с целью изгнания из бесов. Фото соцсети «ВКонтакте» «Инцидент - Нижневартовск».Вартовец зарезал родную сестру с целью изгнания из бесов. Фото соцсети «ВКонтакте» «Инцидент - Нижневартовск».
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Жестокое преступление произошло на съемной квартире в Москве на улице Самуила Маршака, куда брат с сестрой приехали недавно.

Парень разделся догола и с ножом набросился на сестру. Он успел вырезать на теле ритуальные символы. Жертве удалось вырваться. Истекая кровью, она выбежала в подъезд, но скончалась до того, как ей успели оказать помощь.

Как сообщает сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент - Нижневартовск», преступника скрутили голышом и увезли в отделение. У него нашли наркотические курительные смеси, которые объясняют невменяемое состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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