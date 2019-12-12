Житель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобр
Таможня сообщает, что сургутянин привез бутылку с жидкостью светло-желтого цвета, корнем растения и чучелом змеи, когда возвращался из загранпоездки. Бутылки с необычным содержанием изъяты и направлены на экспертизу.
Эксперты установили: умерщвленные образцы пресмыкающихся моноклевая кобра (Naja kaouthia). Данный экземпляр в перечне видов животных под угрозой исчезновения.
При прохождении таможенного контроля пассажир не подал таможенную декларацию на товар и не представил необходимых разрешительных документов.
Нарушителю грозит штраф и конфискация объекта правонарушения.
Всего с начала 2019 года в зоне деятельности Тюменской таможни выявлено восемь аналогичных случаев, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU