2019-12-12T07:37:52+03:00
Общество

Житель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобр

Теперь любитель экзотики заплатит штраф.
Руслан Савинов
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Житель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобрЖитель Сургута привез из Вьетнама редчайшие экземпляры кобрФото: pixabay.com
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Таможня сообщает, что сургутянин привез бутылку с жидкостью светло-желтого цвета, корнем растения и чучелом змеи, когда возвращался из загранпоездки. Бутылки с необычным содержанием изъяты и направлены на экспертизу.

Эксперты установили: умерщвленные образцы пресмыкающихся моноклевая кобра (Naja kaouthia). Данный экземпляр в перечне видов животных под угрозой исчезновения.

При прохождении таможенного контроля пассажир не подал таможенную декларацию на товар и не представил необходимых разрешительных документов.

Нарушителю грозит штраф и конфискация объекта правонарушения.

Всего с начала 2019 года в зоне деятельности Тюменской таможни выявлено восемь аналогичных случаев, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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