СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-11T15:41:04+03:00

Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

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В Ижевске завершились всероссийские соревнования по сноуборду. В заключительный день турнира спортсмены состязались в параллельном слаломе.

Югорчанин Артур Важенин занял первое место, серебряные награды взяли Анастасия Шершнева и Дмитрий Бронников, а бронзовым призером стала Тамара Жеребятьева.

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры напоминает, что в первый день соревнований по сноуборду участники выступили не менее успешно, завоевав 4 медали.

Там же, в Ижевске, пройдет III этап кубка России по сноуборду, где к нынешнему составу сборной Югры из восьми спортсменов присоединятся еще три сноубордиста: Тимофей Мигербишкин, Александра Ширшова и Александр Богомолов.

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ИСТОЧНИК KP.RU