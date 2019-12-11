2019-12-11T15:41:04+03:00
Спорт

Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду

Первое место занял Артур Важенин
Руслан Савинов
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Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.Югорчане завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
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В Ижевске завершились всероссийские соревнования по сноуборду. В заключительный день турнира спортсмены состязались в параллельном слаломе.

Югорчанин Артур Важенин занял первое место, серебряные награды взяли Анастасия Шершнева и Дмитрий Бронников, а бронзовым призером стала Тамара Жеребятьева.

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры напоминает, что в первый день соревнований по сноуборду участники выступили не менее успешно, завоевав 4 медали.

Там же, в Ижевске, пройдет III этап кубка России по сноуборду, где к нынешнему составу сборной Югры из восьми спортсменов присоединятся еще три сноубордиста: Тимофей Мигербишкин, Александра Ширшова и Александр Богомолов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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