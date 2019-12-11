Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета добрались до Нижневартовска
Большая часть пассажиров Як-42, летевшего из Уфы в Нижневартовск и вернувшегося в аэропорт из-за отказа двигателя, прибыли в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Нижневартовска.
- Борт прибыл в аэропорт Нижневартовска в 05:04. Сел благополучно, - сказали в аэропорту.
В пресс-службе авиакомпании «Красавиа» пояснили, что количество пассажиров, вылетевших резервным бортом, меньше, чем первоначальным рейсом, так как 11 человек отказались лететь резервным бортом.
В причинах возникшей неисправности Як-42 разбирается комиссия, в состав которой вошли специалисты авиакомпании и представители надзорных органов. Уфимская транспортная прокуратура проведет проверку по данному факту.
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ИСТОЧНИК KP.RU