Росгвардия ХМАО вычислила охранника с фальшивым удостоверением

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-11T15:24:20+03:00

За год это уже одиннадцатый случай

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Накануне в Ханты-Мансийске инспектор Росгвардии выявил бланк удостоверения частного охранника с признаками подделки. Данный факт зарегистрирован в полиции для проведения проверки

С начала года росгвардейцами Югры выявлено более десяти удостоверений частных охранников с признаками подделки: в Нягани, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Трое граждан осуждены к десяти месяцам исправительных работ каждый, по остальным фактам проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU