Росгвардия ХМАО вычислила охранника с фальшивым удостоверением
Накануне в Ханты-Мансийске инспектор Росгвардии выявил бланк удостоверения частного охранника с признаками подделки. Данный факт зарегистрирован в полиции для проведения проверки
С начала года росгвардейцами Югры выявлено более десяти удостоверений частных охранников с признаками подделки: в Нягани, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Трое граждан осуждены к десяти месяцам исправительных работ каждый, по остальным фактам проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU